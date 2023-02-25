Bakan Akar: 1 Ocak’tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Akar, depremlerin ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hatay’da Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama- kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini inceledi ardından Kilis’e geçti.

Çıldıroba’daki Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığı’nda Bakan Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile sınır hattı ve sınır ötesindeki birliklerin komutanlarının katılımı ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Depremlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri’nin tüm unsurlarının karargah ve birliklerinin ilk andan itibaren görevinin başında olduğunu vurgulayan Akar, Mehmetçiğin terörle mücadele ve hudut güvenliğinde olduğu gibi ilk andan itibaren depremle mücadelede de yapılması gereken ne varsa yaptığını ve yapmaya devam ettiğini belirtti.

Deprem bölgesinde 57 tabur ve 100 arama- kurtarma timi toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını aktaran Bakan Akar, 29 arama- kurtarma köpeğinin de bulunduğu teknik personel dahil 2 bin 368 arama- kurtarma personelinin 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını, 2 bin 457 kişinin cenazesine ulaştığını belirtti.

‘MEHMETÇİK YARALARIN SARILMASI İÇİN SEFERBER’

Tüm bu çalışmaların yanı sıra terörle mücadele, hudut güvenliği, semalarda, denizlerde hak alaka menfaatlerin korunması için gerçekleştirilen faaliyetlerin aynı kararlılıkla sürdüğüne dikkat çeken Bakan Akar, yaraların sarılması, acıların hafifletilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm imkanlarını seferber ettiğini, gece-gündüz çalıştığını aktardı. TSK’nın en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edeceğini de kaydeden Akar, “Asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız” dedi.

‘TERÖR YUVALARINI YIKTIK’

Teröristlerin tek çıkar yolunun, Türk adaletine teslim olmak olduğunu vurgulayan Bakan Akar, “Irak, Suriye başta olmak üzere komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim hiçbir şekilde kimsenin toprağında gözümüz yok. Biz hudutlarımızın ve 85 milyon vatandaşımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak için için çalışıyoruz. Başka da bir amacımız yok. 24 Temmuz 2015’te terörle mücadelede yeni dönem başladı. O günden bugüne 37 bin 601 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 1 Ocak’tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen ‘Pençe- Kilit Operasyonu’nda önemli başarılar sağlandığını aktaran Bakan Akar, “Teröristlerin ‘girilemez’ dediği alanları Mehmetçik teröristlerden büyük ölçüde temizledi. Irak sınırındaki gözetlemesi ve kontrolü zor olan 302 kilometrelik alan teröristlerden büyük ölçüde temizlenerek kontrol altına alındı, güvenlik ileriden sağlanır hale geldi. Pençe- Kilit Operasyonu’nda bugüne kadar 523 terörist etkisiz hale getirildi. Teslim olmalar, çözülmeler artarak devam ediyor” diye konuştu. (DHA)