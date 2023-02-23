Bakan Akar: 100 silah arkadaşımızı kaybettik

Hatay’da incelemelerini sürdüren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber’e açıklamalar yaptı.

Bakan Akar, “Bizim şu ana kadar 100 silah ve mesai arkadaşımı kaybettik. Ayrıca iki arkadaşımıza daha ulaşılamadı. Ayrıca 66 yaralımız var. Onlara müdahale yapılmaya devam ediliyor. Daha fazla yaralımız vardı taburcu edildiler” diye konuştu.

Akar, şu ifadeleri kullandı:

*Biraz önce televizyonlarda yayınlandı. Örneğin Malatya’da Mehmetçiğin enkazlara koştuğu, vatandaşların yanında olduğunu görüyoruz.

* Mehmetçik ilk andan itibaren depremzedeler ile beraber. 57 tim süratle deprem bölgesine gönderildi.

“TSK SEFERBER OLDU”

*Arama kurtarma dışında Mehmetçik bölgeye 4 milyon 400 bin kumanya sevk etti. 46 mutfakla 14 fırını kurduk, deprem bölgesinde üretim yapıyor.

*Sıcak yemek olarak 160 bin yemeği günlük olarak çıkardık. 380 bin günlük ekmek üretiyoruz. Şu ana 1 milyon 400 bin sıcak yemek ürettik.

*Ayrıca barınma ihtiyaçları da karşılanıyor. 60 bin çadırın kurulumunda Mehmetçik görev aldı. Askeri tesislerin tamamını depremzedelere açtık.

*NATO’nun 2 bin 400 çadır sevki vardı. NATO önümüzdeki günlerde Antakya’ya çadır sevk edecek. Ayrıca TSK İnsani Yardım Tugayı bölgede önemli rol oyandı.