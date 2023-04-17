Bakan Akar: 12 terörist etkisiz hale getirildi

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu’nda depremzede, şehit ve gazi aileleri için düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Burada konuşan Bakan Akar, şunları söyledi:

* “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, Türkiye’nin tek hedefi teröristler. Bunun dışında herhangi bir şey söz konusu değil. Bizim kimsenin etnik, dini, mezhepsel kimliğiyle alakalı bir sorunumuz olmadığını herkes biliyor. Biz 85 milyonu tek görüyoruz, bir görüyoruz, tek yumruk görüyoruz. Bizim tek amacımız ülkemizi, milletimizi, sınırlarımızı korumak, kollamak ve güven içinde tutmak. Bunun için mücadele ediyoruz. Çalışmamız budur.

* Teröristlerden başka hedefimiz yok. Bizim tek hedefimiz teröristler. Ancak bildiğiniz gibi teröristlerin arkalarında bazıları var. Bunları destekliyorlar. Biz de, ‘kim desteklerse desteklesin, kim arka çıkarsa çıksın bizi durduramayacaklar’ diyoruz. Biz 40 yıldan beri bu milletin başına musallat olan bu beladan ülkemizi, milletimizi kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Çok şükür buna da muktediriz. Bunu yapacağız inşallah. Terör bitinceye kadar, en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar mücadele devam edecek. Çünkü yarım bırakmak yok. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız.”

“12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ”

Terörle mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Akar, sözlerine şöyle devam etti:

* “Nitekim dün akşam yine teröristler bir saldırı teşebbüsünde bulundular. Bizim üs bölgelerimize ateş ettiler. Buna karşılık da Mehmetçik gerekli karşılıkları verdi. Hem Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde hem Zeytin Dalı Harekat bölgesinde şu ana kadar aldığımız bilgilere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bunu yapmaya devam edeceğiz. En sonuna kadar da bu devam edecek. Ne zamana kadar? En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar.

* Teröristlerin tek şansı var. O da Türk adaletine teslim olmak. Başka şansları yok. Bugüne kadar yapılan bu operasyonlarda büyük başarılar elde edildi. Bu büyük başarılarla en büyük pay şehitlerimize ve gazilerimize ait. Buradan sonra da devam eden operasyonlarda Mehmetçik şehitlerimizin kanını yerde bırakmadı, bırakmayacak. Bunların mutlaka hesabını sorduk, sormaya devam ediyoruz.” DHA