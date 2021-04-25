Bakan Akar açıkladı: 31 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından cuma saat 17.40’ta Irak’ın kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik ‘Pençe-Şimşek’ ve ‘Pençe Yıldırım’ operasyonları başlatıldı.
Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik icra edilen operasyonda, belirlenen PKK hedefleri savaş uçakları tarafından vuruldu.
TSK’ya ait yerli İHA ve SİHA’ların da kullanıldığı operasyonda PKK’lı teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar imha edildi.
Operasyondaki son gelişmeyi ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu. Akar, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.