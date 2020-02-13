Bakan Akar, İngiliz ve Fransız mevkidaşlarıyla görüştü!

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gün oturumlarına katılmak üzere geldiği NATO Karargâhı’nda ikili görüşmeleri sürdürdü.

* Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya geldi.

* Savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından Bakan Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen ‘savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı’ konulu oturuma katıldı.

* NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüşen, ardından ‘savunma ve caydırıcılık, külfet paylaşımı’ konulu oturuma katılan Bakan Akar, son olarak Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir araya geldi.

* Görüşmede, askeri, güvenlik ve savunma sanayi iş birliği konularının yanı sıra başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeler, bu çerçevede İdlib’deki son durum, bölgede yaşanan insani trajedinin sona erdirilmesi için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

* Bakan Akar görüşmede ülkemizin beklentilerini dile getirerek, İdlib’deki sivil halkın uygulanan şiddet nedeniyle evlerini terk ederek rejim bölgesine değil, Türkiye’ye doğru yöneldiğine dikkat çekti.

* Millî Savunma Bakanı Akar, NATO Karargâhı’ndaki toplantı ve temaslarının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyaretine katılmak üzere Brüksel’den ayrıldı.

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