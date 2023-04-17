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17 Nisan 2023
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Bakan Akar: Konuşmam terörle mücadeleyle ilgiliydi

Alaturka Online
Alaturka Online

Milli Savunma Bakanı ve AKP Kayseri milletvekili adayı Hulusi Akar, katıldığı toplantıda gençlerin “Vur de vuralım, öl de ölelim” sloganları atması üzerine, “Bekleyin, onun da zamanı gelecek” diye karşılık verdi.

Hulusi Akar’ın bu sözlerine tepki gösteren muhalefet partileri bir açıklama beklerken; Akar’ın bugün yapacağı konuşmada, kullandığı ifadeye açıklık getireceği öğrenildi.

SÖZCÜ’ye ulaşan bilgilere göre Akar; terörle mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulunduğunu, bazı partililerin buna karşılık olarak slogan attığını, konunun başka yöne çekilmemesi gerektiğini dile getirecek.

“KİMİ VURACAK, KİMİ ÖLDÜRECEKSİNİZ?”

Dün yaşanan olay üzerine Hulusi Akar’a gelen tepkilerden bazıları şöyleydi:

CHP TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi Özgür Ceylan: Sayın Akar’ı devlet adabına davet ediyoruz. PKK ve FETÖ’ye biz de karşıyız. Ancak PKK ve FETÖ ile mücadelenin yeri sahadır. Bu söylemlerin yeri de bu tarz toplantılar değildir. Bu hassasiyetini FETÖ ve PKK’ye göstermesini tavsiye ediyor ve tavrından dolayı kendisini kınıyoruz.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray: PKK ve FETÖ’ye Türk halkı topyekün karşı. Hangi bağlamda söylenirse söylensin, bir siyasetçinin bu tarz bir söylemde bulunması yanlış. Her türlü kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı dilden uzak durulmalı.

DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt: Hulusi Efendi! FETÖ’cüler darbe yapmaya kalktığında niye ölmedin? Kimi vuracak? Kimi öldüreceksiniz? Kimi sıraya aldınız? Sizden korkan sizin gibi olsun.

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