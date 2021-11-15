Bakan Akar, Moğolistanlı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed ile görüştü.

Bakan Akar, Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı nedeniyle Türkiye’de bulunan Moğolistan Savunma Bakanı Saikhanbayar Gürsed’i Milli Savunma Bakanlığı’nda askeri törenle karşıladı. İki bakan baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti.

Bakan Akar, görüşmede, Türkiye ve Moğolistan arasında güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu hatırlatarak, askeri eğitim ve savunma sanayii alanlarında iş birliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Akar ayrıca FETÖ ile mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Görüşmenin sonunda Milli Savunma Bakanı Akar ve Moğolistan Savunma Bakanı Gürsed tarafından iki ülke arasında ‘Askeri Tarih, Arşiv, Müzecilik ve Yayım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’ imzalandı.

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