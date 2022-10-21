Bakan Akar: Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Mehmetçik tek tek sığınaklarını, barınaklarını teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler dışında bir hedefimiz söz konusu değil. 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hâle getirildi” açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Edirne Valiliği tarafından düzenlenen “Şehit ve Gazi Aileleri Buluşması”na katıldı.

Şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bakan Akar, dünyada ve bölgede ciddi sıkıntı ve krizlerin yaşandığı bir dönemde tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın liderliğinde Türkiye’nin kişilikli ve kimlikli politikalarıyla uluslararası alanda bir özne haline geldiğini belirten Bakan Akar, bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin görev ve sorumluluklarının daha da artığını ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesinde kendisine verilen görevleri büyük kahramanlık ve fedakârlıkla yerine getirdiğine dikkati çeken Bakan Akar, “Mehmetçik asil milletimizin rahat ve huzur içinde yaşaması için büyük kahramanlık, fedakârlık gösteriyor. Onların hakkını ödememiz çok zor.” diye konuştu.

Hudut güvenliğine ilişkin Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirlerinin alındığını, Mehmetçiğin “hudut namustur” anlayışı içinde görevini yerine getirdiğini vurgulayan Bakan Akar, terörle mücadelenin de artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla devam ettiğini söyledi.

Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki teröristle mücadele operasyonlarına dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu:

“Mehmetçik tek tek sığınaklarını, barınaklarını teröristlerin başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Bizim tek hedefimiz teröristler. Teröristler dışında bir hedefimiz söz konusu değil. 24 Temmuz 2015’ten itibaren bugüne kadar 36 bin 417, bu yılın başından itibaren ise Suriye ve Irak’ın kuzeyinde 3 bin 148 terörist etkisiz hâle getirildi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar da mücadelemiz devam edecek. Teröristlerin tek çaresi Türk adaletine teslim olmak. Başta çarelerinin olmadığını teröristlerin sözde elebaşları anladı, diğerlerinin de anlaması gerekiyor. Hiçbir şehidimizin bir damla kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Aynı şekilde onların ailelerinin gözyaşlarının hesabını tek tek teröristlerden soruyoruz. Mehmetçik “ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışında kendisine verilen görevleri atalarına layık şekilde yaptı, yapmaya devam ediyor.”

“BU BİR LÜKS YA DA TERCİH DEĞİL BİR ZORUNLULUK”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Gençlerle Tarihin İzinde” programı kapsamında Edirne Balkan Tarihi Müzesi’nde gençlerle bir araya geldi.

Gençlerin sorularını yanıtlayan, onlara tavsiyelerde bulunan Bakan Akar, savunma ve güvenlik konularında da değerlendirmelerde bulundu.

Güvenlik ortamının yeniden şekillendiği, güç dengelerinin, aktörlerin ve rollerin sürekli değiştiği bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki Türkiye’nin etki ve ilgi alanının her geçen gün genişlediğini vurguladı.

Türkiye’nin tüm gelişmeleri yakından takip ettiğini, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla bölgesinde ve dünyada etkin ve proaktif politikalar ortaya koyduğunu ifade eden Bakan Akar, savunma sanayisi alanındaki gelişmelere de değindi.

“CİN ŞİŞEDEN ÇIKTI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşviki ve liderliğinde savunma sanayisinde yerlilik ve millîlik oranının yüzde 80’lere ulaştığını dile getiren Bakan Akar, “Yerli ve millî savunma sanayisinde cin şişeden çıktı. Eskiden parasını verip alamadığımız şeyleri şimdi biz üretiyoruz” diye konuştu.

Yerli ve millî olarak tüm hafif silahları, helikopterleri, obüsleri, İHA/SİHA/TİHA’ları, gemileri yaptıklarını vurgulayan Bakan Akar, şunları söyledi:

“Bunları dost ve kardeş ülkelere ihraç da ediyoruz. Bu noktaya geldik. Bu seviyeyi daha da ileri götürmemiz gerekiyor. Geriye ne kaldı? Uçak kaldı, tank kaldı. Uçak da tank da yapacağız. Çok şükür bunun için işçimiz de altyapımız da mühendisimiz de var. Bir tarafta vakıf şirketleri, üniversiteler diğer tarafta özel şirketler, kamu. Bunlar tek yumruk olarak çalışıyor. Ülkemizin güvenliği, bekası, refahı bakımından ordumuzun olmazsa olmazlarını yerli ve milli olarak karşılamak zorundayız. Bu bir lüks veya tercih değil bir zorunluluk. Geleceğimiz, bekamız bakımından bunu yapmak zorundayız, inşallah bunu da yapacağız.”

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