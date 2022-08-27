Bakan Akar: Ülkemize yönelik her türlü tehdide karşı tedbirleri alıyoruz

İstanbul’da düzenlenen programa telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit-kadem olarak yola devam edelim. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun” şeklinde konuştu. Milli Savunma Bakanı Akar da “Eğer ki ülkemize tehdit, tehlike ne varsa bunlara karşı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, alıyoruz” dedi.

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi düzenlendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE HİTAP ETTİ

Milli Savunma Bakanı Akar’ın da katıldığı programa telefonla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine ve gazilere telefonla hitap etti. Erdoğan, şunları söyledi:

* “Değerli kardeşlerim, sizler gerçekten bu ülkede, bu ülkenin istiklal ve istikbali için verilen bir mücadelenin en azından bugüne kadar hem sabırla hem de bu yolda, bu topraklarda adeta ‘Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda’ diyerek, bu topraklara, bu vatana hizmet verdiniz.

* Siz hep ‘tek bayrak’ dediniz, ‘tek millet’ dediniz, ‘tek vatan’ dediniz, ‘tek devlet’ dediniz ve bu yoldan ayrılmadınız. Rabb’im yar, yardımcımız olsun. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. 2023 için de bu yolda inanıyorum ki sabit-kadem olarak yola devam edelim. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.”

“ETRAFIMIZDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabından sonra şehit aileleri ve gazilere seslenen Milli Savunma Bakanı Akar, şöyle konuştu:

* “Hepinizin bildiği gibi Ağustos ayı asil milletimizin zaferler ayı. Malazgirt’ten başlayıp büyük taarruza kadar büyük faaliyetlerimizin yapıldığı, büyük muharebelerin kazanıldığı bir aydan bahsediyoruz. Otlukbeli’nde, Çaldıran’da Mohaç’da Türk ordusu ülkemizin ve milletimizin hakkını korumak için tüm dünyaya Türkün gücünü göstermek için savaşlar verdi, büyük zaferler kazandı bu ayda.

* Bir asır önce bazıları Türkiye’yi işgale teşebbüs ettiler. 1919’da başlayan bu girişim 1922’de büyük bir hüsran ile sonuçlandı. Büyük taarruzu kazanan başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimize kutsal değerlerimiz uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bedenlerinin bir parçasını feda eden gazilerimize de saygılarımı şükranlarımı sunuyorum.”

Bakan Akar, sözlerine şöyle devam etti:

* “Dünyada önemli değişiklikler var, etrafımızda önemli değişiklikler var biz bunları yakından takip ediyoruz. Eğer ki ülkemize tehdit, tehlike ne varsa bunlara karşı alınması gereken bütün tedbirleri aldık, alıyoruz.

* Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin etki ve ilgi alanı genişlemiştir. Buna bağlı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sorumlulukları artmıştır.

* Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihimizin en detaylı operasyonlarını, en detaylı tatbikatlarını büyük bir başarıyla yaptı ve yapmaya devam ediyor.” DHA