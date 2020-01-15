Bakan Akar’dan Libya açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara’da medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Akar açıklamaları söyle:

*Biz ilkeli bir şekilde duruşumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü yaptığı açıklama noktasındayız. Sayın Putin’in ve onun ekibinin çalışmasının sonuçlarını bekliyoruz. Bu konuda muhattap Ruslar’dır

*Libya’da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır.

*İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi.Bu konuda pazarlık söz konusu değil.

*Libya’da eğitim ve işbirliği timimiz var, orada faaliyetleri var.

*Libya’daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi.

*Libya’da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur.