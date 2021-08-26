Bakan Akar’dan ‘tahliye’ açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan’da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını belirterek, “İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz ” dedi.

Bakan Akar, Türk askerinin Afganistan’dan tahliyesine ilişkin açıklama yaptı.

Afganistan’da kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirmenin gururuyla Mehmetçiğin Afganistan’dan tahliyesine başlandığını dile getiren Akar, şunları söyledi:

* Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir.

* Faaliyetlerimize sağladıkları destekten dolayı dost ve kardeş Pakistan ve Tacikistan ile bölgede beraber çalıştığımız müttefiklerimize teşekkür ediyoruz.

* Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordineli olarak, faaliyetlerimiz mevcut tahliye planlarımız çerçevesinde devam etmektedir. (DHA)

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