Bakan Albayrak sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranını değerlendirdi:

ANKARA (AA) – Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörel güven endeksleri ve kapasite kullanım oranındaki artışa ilişkin, "Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından, ağustos ayına ilişkin sektörel güven endeksleri ile kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu. Albayrak, şunları kaydetti:

"Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustosta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73'e yükseldi."