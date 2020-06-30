Bakan Albayrak'a yönelik hakaret içerikli yorumlara tepkiler

ANKARA (AA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ile eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Paylaşımında, "Bugün ülke olarak yine birileri adına utandık!" ifadesini kullanan Karamollaoğlu, "Esra Albayrak Hanımefendi'ye yapılan ahlaksızlık kabul edilemez; kime kimden gelirse gelsin, her türlü ahlaksızlığın karşısındayız. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatlarına sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Esra ve Berat Albayrak çiftini yeni dünyaya gelen bebekleri için kutluyoruz. Allah evlatlarını analı, babalı büyütsün. Bu ülkenin örf ve adetlerinde yeni doğan bebekler için anne ve babalar sadece tebrik edilir. Kötü söz asla söylenmez." değerlendirmesinde bulundu.

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce de söz konusu paylaşımlara ilişkin sosyal medyadan paylaşımda bulundu. İnce, paylaşımında, "Sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımlara yönelik toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.