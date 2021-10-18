Bakan Bilgin açıkladı: Şehit ve gazi çocuklarına 73,6 Milyon TL eğitim yardımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için şehit çocuklarına veharp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocuklarına toplamda 73.6 Milyon TL eğitim yardımı yapılacağını açıklandı.

Sozcu.com.tr

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit ve gazi çocuklarına 73.6 Milyon TL eğitim yardımı yapılacağını açıklandı.

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Bilgin, şu ifadeleri kullandı:

“Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim 2021 Cuma günü gerçekleştireceğiz.

Bu kapsamda, ilköğretim için 2 bin 697 TL, ortaöğretim için 4 bin 045 TL, yükseköğretim için 5 bin 394 TL olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73.6 Milyon TL eğitim- öğretim yardımı yapacağız” dedi.”

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