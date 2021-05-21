Bakan Bilgin: “Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarımız kademeli olarak aşılanacak”

ANKARA (AA) – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşılanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının, iş yerlerinde sağlık ve güvenliği tesis etmeye yönelik çalışan iş güvenliği uzmanlarının bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaşacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Vedat Bilgin, Bakanlık olarak salgınla mücadelenin sağlıklı şekilde yürütülmesi için tüm imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

"Bakanlığımız tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarımız kademeli olarak aşılanacak." ifadesini kullanan Bilgin, söz konusu uzmanların kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini kaydetti.

İş güvenliği uzmanlarının salgın sürecinde önemli görev yürüttüklerini vurgulayan Bilgin, "Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm çalışanlarımıza uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanımların temin edilmesi için denetim faaliyetlerimiz devam ediyor." açıklamasında bulundu.

– "İşverenlerimizi ve çalışanlarımızı hızlı bilgilendirmeye özen gösterdik"

Salgın sürecinde çalışanları korumaya yönelik birçok tedbir aldıklarını hatırlatan Bilgin, şu bilgileri aktardı:

"Bu doğrultuda İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan dokümanların ve işverenler ile çalışanlardan gelen tüm soru ve cevapların yer aldığı 'İş yerlerinde COVID-19 ile Mücadele' adlı bir platform kurduk. Böylece işverenlerimizi ve çalışanlarımızı tedbirler konusunda devamlı, hızlı ve en güncel gelişmelerden haberdar ederek bilgilendirmeye özen gösterdik."

Salgının Türkiye'de görüldüğü Mart 2020'den itibaren farklı bilim dallarında uzman akademisyenlerin yer aldığı Bilimsel İstişare Kurulu oluşturduklarına değinen Bilgin, şunları kaydetti:

"Bilimsel İstişare Kurulunun tavsiyeleri ve uzman ekibimizin çalışmaları ile özellikle toplu olarak çalışmanın bulunduğu ve bulaş riski yüksek olan inşaat, gıda, maden sektörleri gibi 24 farklı çalışma alanına ilişkin bilgilendirici dokümanlar hazırladık. Sektörel farklılıklar gözetilerek hazırlanan bu dokümanları, tüm iş yerlerimizi ve çalışanlarımızı kapsayacak şekilde işveren, işçi ve memur konfederasyonlarımız, esnaf ve sanatkarlar odalarımız ile birlikte ilgili sivil toplum kuruluşlarımıza ve Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörlüğü ile paylaştık."