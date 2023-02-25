Bakan Bozdağ: İsias Otel’de gizlilik kararı yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Bozdağ’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Bugüne kadar 612 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bunlardan 184’ü tutuklandı, 71’ine ise yakalama kararı verildi. Tutukluların 74’ünü müteahhitler oluşturuyo

*Yağma konusunda depremin yaşandığı günden bugüne kadar meydana gelen vaka sayısı sadece 4’tür. Yağma konusunda kamuoyuna yansıyan bilgilerin çoğunun asılsız olduğu da ortaya çıkmıştır

Bakan Soylu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Fahiş kira artışları, deprem bölgesinin deprem kadar acıtıcı bir gerçeğidir. Bu bizi üzmektedir, elbette devlet olarak gereğini yerine getiriyoruz