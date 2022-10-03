Bakan Bozdağ: Türkiye’ye Biden’in ya da AB’nin uyguladığı stratejiler sökmez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa’da yaptığı konuşmada “Amerikan Başkanı Biden, ‘Dostlarımızla yeni bir strateji uygulayacağız’ dedi. Ama ben buradan şunu ifade etmek isterim. Türkiye’ye Biden’in ya da AB’nin uyguladığı stratejiler sökmez” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni’ne katıldıktan sonra Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nin açılışını yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Adalet Sarayı’nı da ziyaret etti. Milletvekilleri ve adliye personeliyle bir araya gelen Bozdağ, ardından AKP İl Başkanlığı’nda parti mensuplarıyla buluştu.

Burada bir açıklama yapan Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden’in Türkiye’ye karşı olan siyasi tutumunu eleştirdi. Bozdağ, şöyle konuştu:

* “Amerikan Başkanı Biden, ‘Dostlarımızla yeni bir strateji uygulayacağız’ dedi. Ama ben buradan şunu ifade etmek isterim. Türkiye’ye Biden’in ya da AB’nin uyguladığı stratejiler sökmez. Çünkü bu millet kendi taktiğini ve kendi stratejisini de her daim kendi yapar ve kendi uygular. Yine de öyle olacaktır.

* Dışarıdakilere umut bağlayanlar, başkalarının hesabına göre hesap tutanlar, dün olduğu gibi bugün de Allah’ın izniyle aldanacaklardır. 2023 sandığında milletimiz bütün hesapları yeniden yapacak, gerektiğinde toplayarak, gerektiğinde çarparak, gerektiğinde bölerek, Türkiye’nin yeni istikametini daha güçlü bir şekilde tayin edecektir. Bundan hiç şüphemiz yok.”

“BİZİM EN BÜYÜK SERVETİMİZ, VATANIMIZ”

Siyasi istikrar ve güven ortamı oluşturan ülkelerin hızlı bir şekilde büyüme kat ettiğini vurgulayan Bozdağ, şu ifadeleri kullandı:

* “Türkiye’nin büyümesinin altında, gelişmesinin altında pek çok sebep var. Ama en önemlisi siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven ortamıdır.

* Eğer bir ülkede siyasi istikrar yoksa, güçlü iktidar bulunmuyorsa, iyi yönetim oluşmamışsa, orada güven olmaz. Siz o ülkede huzuru da bulamazsınız, güveni de bulamazsınız.

* Bugün Suriye’de istikrar var mı? Güçlü iktidar var mı? Irak’ta, Afganistan’da, Ukrayna’da, Libya’da var mı? Siz Libya’nın, Ukrayna’nın, Afganistan’ın, Suriye’nin en zengini, en kudretlisi olsanız bir kıymeti var mı? Huzur olmadıktan sonra, istikrar olmadıktan sonra, güven olmadıktan sonra, zenginliğin de, sıhhatin de, gücün de, kudretin de size fazlaca bir faydası yoktur.

* Bütün bunlar huzur, istikrar, güven ortamı içerisinde bize daha büyük fayda sağlar. Onun için hep Türk milleti olarak dua ederiz. Allah devlete, millete zeval vermesin. Allah kimseyi yersiz, yurtsuz, vatansız, bayraksız, devletsiz bırakmasın. Bizim en büyük servetimiz, vatanımız, devletimiz, bayrağımız, yurdumuzdur.”

“NE KONUŞTUKLARINI DA DOĞRU DÜRÜST BİLMİYORUZ”

Altılı Masa’ya yönelik eleştirilerde bulunan Bozdağ, şunları söyledi:

* “Türkiye’nin topladıklarını dağıtmasına, istikrarının ve huzurunun bozulmasına izin vermemek hepimizin ülkemize ve milletimize olan doğal borcudur. Bakın bu 6’lı masa toplanıp duruyor. Size neyi hatırlatıyor? Neredeyse bir yıl oldu değil mi? İkinci tura başladılar. Toplanıyorlar, kapıda birbirini karşılıyorlar, yemek ikram ediyorlar, konuşuyorlar. Ne konuştuklarını da doğru dürüst bilmiyoruz.

* Bir de bildiri yayınlıyorlar, dağılıyorlar. Aldıkları bir karar var mı? Yok. Ürettikleri bir proje var mı? Yok. Türkiye’ye taahhüt ettikleri cek cak dışında bir şey var mı? O da yok. Daha yol haritası nasıl belirleyecekler? Onu çalışmak için komisyon kuruyorlar. Geçiş süreci nasıl yapacaklar? Onu çalışmak için komisyon kuruyorlar. Bir işi komisyona havale ettiğinizde o işten hayır gelmez. Bunlar bütün işleri komisyonlara havale etmiş durumda. Allah muhafaza.

* Karar alamayan karar alacakları konuları masada gündeme getirip konuşma cesareti gösteremeyen, konuştuklarında ortaya çıkacak sonuçlardan endişe eden, bu endişelilerden oluşan masa, Allah muhafaza ülke yönetiminde olsa, Türkiye ciddi bir sorunla karşı karşıya gelse, bunlar toplanıp konuşup birbiriyle anlaşıp, birbirini ikna edene kadar, atı alan Üsküdar’ı geçer. Türkiye’nin öyle bir zamana ihtiyacı yok.” DHA