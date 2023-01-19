Bakan Bozdağ’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu…

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şöyle konuştu:

*Hukuk bunu söylüyor ama kendilerine göre hukuk uygulamaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir.

*Sayın Cumhurbaşkanımız adaylığı Anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım.

*Kaldı ki bu yorumu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında; Anayasa’nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçime ilişkin 101’inci maddesinin yürürlük tarihini çok net bir şekilde 2018’de yapılan Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor.

*Dolayısıyla 101’inci maddenin ilk uygulaması Anayasaya göre de 2018’de olmuştur. İkinci uygulaması da 2023’te olacaktır.

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