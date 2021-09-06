Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü

Yazan:
Alaturka Online
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ile bir araya geldi.

Yayınlanma: 17:29 – 06 Eylül 2021

Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko ile ayrı ayrı bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Varhelyi ve Inzko ile yaptığı görüşmelere ilişkin Twitter’daki hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, “Bu haftaki programımıza Bosna Hersek eski Yüksek Temsilcisi Valentin Inzko’yu ağırlayarak başladık. Yüksek Temsilcilik Ofisi’nin Bosna-Hersek’teki çalışmalarına desteğimiz sürecek. AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi bugünkü ikinci konuğumdu. AB ile ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık” dedi.

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