Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin ve Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşının ele alındığı belirtildi.

Bakan Çavuşoğlu, Suudi mevkidaşı Farhan ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faisal bin Farhan ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna’dan tahıl ihracatı konusunda varılan uzlaşı ve başta İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere uluslararası platformlardaki işbirliğimiz ele alınmıştır” denildi.

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