Bakan Çavuşoğlu’ndan Katar ve ABD ile görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani’yle telefonda görüştü. Görüşmede, Afganistan’daki son durum ele alındı.

ABD İLE DE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada “Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la bugün Afganistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yapmıştır” denildi.