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29 Nisan 2023
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Bakan Çavuşoğlu’ndan “Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye’nin Çabaları” paylaşımı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Twitter hesabından “Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye’nin Çabaları, Girişimci, İnsani ve Etkili Dış Politikamız” mesajıyla Türkiye’nin savaş boyunca girişim ve çabalarını paylaştı.

Çavuşoğlu, savaşın başlamasının ardından iki ülke dışişleri bakanlarını ilk kez Antalya Diplomasi Forumu’nda bir araya getirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde müzakere heyetlerine İstanbul’da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, paylaşımında, “İstanbul Tahıl Anlaşması’nı BM’yle hayata geçirdik. Küresel gıda krizini engelledik.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılmasını sağladıklarını ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki temasları da kolaylaştırdıklarını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi’ni titizlikle uyguladıklarını belirtti. (AA)

Alaturka Online
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