Bakan Dönmez: Hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki kırmızı çizgimiz var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Madencilikte hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki kırmızı çizgimiz var. İş sağlığı, güvenliği ve çevre” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Burdur’da Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) ile bir mermer işletmesinin düzenlediği maden rehabilitasyon sahasındaki ağaç dikim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Dönmez, enerji ve tabii kaynaklar politikalarını planlarken ve yürütürken enerji, ekonomi ve ekoloji dengeyi gözettiklerini belirtti.

Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

* Dedik ki madenler de bizim çevre de. Ne madenlerimizden vazgeçeriz ne de çevremizden. Türkiye ne zaman madenlerle ilgili adım atsa, bir takım güruh koro halinde hep itiraz eder.

* Ne zaman ki akıldan, bilimden, izandan uzak ideolojileri dallanıp, budaklanır taraftar toplamaya başlarlar, işte o zaman dillerinin altındaki baklayı çıkarırlar. Biz bu hikayeyi daha önce çok gördük.

* Mesele ağaç değil, ‘sen hala anlamadın mı’ deyip tüm Türkiye’yi ateşe verenler daha dün gibi hafızamızda. Tabii biz onların kim olduklarını, niyetlerinin ne olduğunu, neyi amaçladıklarını gayet iyi biliyoruz. Bizler enerjide bağımsızlık derken onların hazımsızlık yaşadıklarının da farkındayız.

“11 AYDA 5 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE MADEN İHRACATI”

Dünyanın iklim değişikliğiyle mücadele ettiği bugünlerde enerjinin sorumlu bir şekilde üretilmesi için planlama yaptıklarını dile getiren Bakan Dönmez, şunları söyledi:

* Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinde ciddi mesafeler katettik. Bugün yenilenebilir enerji kurulu gücümüz yüzde 54 seviyesine ulaştı. Son 3 yıldır devreye aldığımız kurulu gücümüzün neredeyse tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklı.

* 2017 yılından bu yana enerji verimliliği uygulamalarından 1 milyar dolardan fazla tasarruf sağladık. Madencilik tarafında ise Covid-19 salgınına rağmen mevcut üretim rakamlarımızı ve pazarlarımızı koruduk. Bu yıl 11 ayda 5 milyar doların üzerinde maden ihracatı gerçekleştirdik. Yıl sonu hedefimiz ise 6 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşmak.

“TAVİZ VERMEDİĞİMİZ İKİ KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”

Madenciliğin günümüz teknolojisinin ve pek çok sektörün altyapısını oluşturduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

* Ekonominin vazgeçilmez unsurlarından biri. Sahip olduğu yüksek katma değer ve istihdam kapasitesiyle sürekli büyümesi, geliştirilmesi ve desteklenmesi gereken bir sektör.

* Çünkü madencilikte yatırımcı, millet, devlet, madenciliği besleyen alt sektörler kazanıyor. Hele ki üretim ve ihracat odaklı yeni büyüme modelimizde madencilik ekonomiyi besleyen en kritik sektörlerden biri haline gelecek.

* Madencilikte hiçbir zaman taviz vermediğimiz iki kırmızı çizgimiz var. İş sağlığı, güvenliği ve çevre.

“KAZAN KAZAN DURUMU”

Maden sahalarının denetimlerinden bahseden Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

* Az riskli, riskli ve çok riskli olmak üzere 3 sınıfa ayırdık. Az riskli gruptaki madenlerimizi yılda en az bir, riskli grupta yer alan madenlerimizi yılda en az iki ve çok riskli gruptaki madenlerimizi ise yılda en az dört kez denetliyoruz.

* Güvenli ve insan odaklı madenciliğin bir iş kültürü haline gelmesi için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Her bir kuralın, kanunun uygulanmasını büyük bir titizlikle takip ediyoruz.

* Öte yandan, üretimi tamamlanan maden sahalarının rehabilitasyonunu da hızla tamamlayarak yeniden doğaya kazandırıyoruz. Birileri madenciliği doğa karşıtı bir iş kolu gibi gösterse de aslında madencilik gerek işletme esnasında gerekse de üretim sonrası hem kazanan hem kazandıran bir iş kolu.

* İşletme esnasında madencilik sektörümüz, işletme sonrasında ise sahanın tarımsal üretime devam etmesiyle üreticilerimiz kazanıyor. İki yönü bir kazan kazan durumu söz konusu burada.

“ÖNEMLİ BİR GELİR KALEMİ”

Bakan Dönmez, ağaç dikim töreni yapılan sahada tıbbi aromatik bitkiler başta olmak üzere 246 bin metrekarelik alanda 60 bin lavanta, 5 bin biberiye, 7 bin 500 badem ve 5 ton sedir karpeli ve deve dikeniyle yeniden yeşillendirildiğini söyledi.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin tıp, eczacılık ve kozmetik sektörü başta olmak üzere pek çok sektörde kullanıldığını dile getiren Bakan Dönmez, şunları söyledi:

* Hem yurt içinde talebi oldukça fazla olan bir ürün hem de yurt dışına ihraç ettiğimiz önemli bir gelir kalemi. Sahamızın tekrar doğaya kazandırılması yöre halkımız için de önemli bir kazanç kapısı olacak.

* Maden sahasının üretimi bitti ancak tarımsal faaliyetle saha yine bölgemiz için katma değer yaratmaya devam edecek. Bu bölge ayrıca turizm açısından da oldukça uğrak bir destinasyon.

* Uygulama sahasının turizm yolu üzerinde olması hem yurt içi hem de yurt dışı ziyaretçilere de hitap etmesi açısından oldukça önemli bir noktada.

“ENERJİ VE MADENCİLİK SÜREKLİ KAZANDIRAN SEKTÖR”

Orman varlığını artırmak için bakanlık olarak 5 yıl önce ‘Bir Enerji Bir Nefes’ adlı proje başlattıklarına değinen Bakan Dönmez, şöyle konuştu:

* Elektrik, doğal gaz, petrol ve madencilik sektörlerimizle birlikte bu 5 yıl içerisinde 2 milyon 723 bin 473 fidanı toprakla buluşturduk. Enerji ve madencilik sektörü üretim öncesinde, üretim esnasında ve üretim sonrasında sürekli kazandıran, çarpan etkisi yüksek sektörler. Sağdan soldan ne derlerse desinler, biz ülkemiz için her zaman en iyi olduğuna inandığımız şeyleri yapmaya devam edeceğiz.

* Bazı maden sahalarımız Orman Genel Müdürlüğü’nün uhdesindeki alanlarda çalışıyor. Buralardaki üretim tamamlanır tamamlanmaz bu sahalarımızı da hızla doğaya kazandırıyoruz.

“TIBBİ AROMATİK LAVANTA SÜS BİTKİSİNİN VE ÜRÜNLERİNİN İTHALATINI AZALTACAĞIZ”

2014- 2018 yılları arasında Maden Sahaları Rehabilitasyon Eylem Planı’nı kapsamda 5 bin 849 hektarlık alanda ruhsat sahipleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla 1 milyon 627 bin 298 fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Bakan Dönmez, son 2 yılda 827 bin 286 fidanımızı daha orman varlığımıza dahil ettiklerini söyledi.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) son üretim sahalarına 30 yılda 10 milyon 754 bin 837 ağaç diktiğini anlatan Bakan Dönmez, “TKİ sadece orman varlığımızı artırmıyor aynı zamanda bu işi ekonomik yönüyle de ele alıyor. Lavanta Yetiştiriciliği Projesi bu mantıkla ortaya çıkan ve yürütülen bir iş. Bu projeyle birlikte büyük oranda ithal ettiğimiz tıbbi aromatik lavanta süs bitkisinin ve ürünlerinin ithalatını azaltacağız. İleride kurulması planlanan distilasyon tesisimizle de ekonomimize önemli bir girdi daha sağlamış olacağız” dedi.

TKİ’nin maden sahalarının rehabilite edilmesi ve yeniden ekonomiye kazandırılması konusunda ciddi tecrübeye sahip olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, Ege Bölgesi’ndeki sahalarda 7 bin 700 zeytin ağacı dikildiğini ve bu ağaçlardan yılda ortalama 5 bin ila 6 bin 500 litre zeytinyağı elde edildiğini söyledi.

Doğru rehabilitasyon örnekleriyle maden sahalarının üretim sonrasında da bölgeye ve ülkeye değer katmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Dönmez, sürdürülebilir madenciliği sürdürülebilir bir gelecek anlayışı içerisinde ele aldıklarını dile getirdi. DHA

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