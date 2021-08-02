Bakan duyurdu: 5 yangın bölgesinde sosyal güvenlik prim borçları erteleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz” açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla’da çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerdeki iş yeri ve sigortalıların sosyal güvelik prim borçlarının ödeme sürelerinin ertelendiğini duyurdu.

Yangınlardan etkilenen vatandaşların ilaçlarına erişimi için de gereken tedbirin alındığını belirten Bilgin, şu açıklamalarda bulundu:

* Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler.

* Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız.

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