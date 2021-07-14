Bakan Elvan, Çinli yatırımcılarla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Çin’in uluslararası yatırım yapan şirketlerinin üst düzey yöneticilerle video konferans yöntemi ile bir araya geldi. Elvan, “Şimdi zaman; yatırımları daha da büyütmenin, yeni fırsatlar oluşturmanın ve hatta üçüncü ülkelerde de işbirliğimizi daha da geliştirmenin zamanı” dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Elvan, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin’in ev sahipliğinde düzenlenen ve Çinli uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, katılımcılara Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlattı.

‘TÜRKİYE’DE 100’ÜN ÜZERİNDE ÇİNLİ ŞİRKET FAALİYETTE’

Türkiye’de bin 100’ün üzerinde Çinli şirketin faaliyet gösterdiğini ifade eden Elvan, son dönemde başta teknoloji şirketleri olmak üzere Çinli yatırımcıların Türkiye’ye artan ilgisini memnuniyetle takip ettiklerini söyledi.

Bakan Elvan, reel sektör öncülüğünde bir büyümenin peşinde olduklarını, bu noktada da asla yerli ve yabancı yatırımcı ayrımı yapmadıklarını vurgulayarak, “Çin sermayeli şirketlere ülkemize sundukları katma değer için teşekkür ediyoruz. Sizlerle yakın temasta kalmayı son derece önemsiyoruz. Şimdi zaman; yatırımları daha da büyütmenin, yeni fırsatlar oluşturmanın ve hatta üçüncü ülkelerde de işbirliğimizi daha da geliştirmenin zamanı” dedi.

Beklentilerinin Çinli şirketlerin Türkiye’de daha fazla yatırım yaparak kazan kazan prensibi çerçevesinde iki ülke ekonomik aktivitesine katkıda bulunulması olduğunu belirten Elvan, yerel paralarla ticareti de son derece önemsediklerini kaydetti.

Bakan Elvan, G20 ülkeleri arasında Çin ve Türkiye’nin geçen yılı büyümeyle kapatan iki ülke olduğunu, ekonomideki toparlanmanın bu yıl da devam ettiğini dile getirerek, tüm öncü göstergelerin canlı bir ekonomiye işaret ettiğini, Türkiye’nin 2021 yılını, program hedeflerinin üzerinde bir büyüme oranıyla kapatacağını ifade etti.

SORULARI CEVAPLADI

Bakan Elvan, iç talebi de yakından takip ettiklerini, ekonomideki aşırı ısınmayı önlemek üzere için makro ihtiyadi tedbirleri zamanlı bir şekilde uyguladıklarını kaydetti.

Ekonomide liberal ve rekabetçi piyasa kurallarından asla taviz vermeyeceklerini dile getiren Elvan, bu ilkeleri odağa alarak Ekonomi Reform Programını hayata geçirdiklerini, programda yer alan eylemlerin hayata geçmesiyle Türkiye’nin güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme patikasına kavuşacağını anlattı.

Bakan Elvan konuşmasının ardından, toplantıya katılan Çin’in uluslararası yatırım yapan şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin Türkiye ekonomisine ve Türkiye’de yatırım imkânlarına ilişkin sorularını da cevapladı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Merkez Bankası faiz kararını açıkladıİlginizi Çekebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı ile telefonda görüştüİlginizi Çekebilir Şehirlerarası otobüs bileti fiyatlarında tavan yeniden belirlendi