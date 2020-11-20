Bakan Elvan: “Fiyat istikrarı politikalarını belirleme görevi TCMB'de”

ANKARA (AA) – Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ait olduğunu belirterek, "Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir ön koşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının temel amacının toplumsal refahın artırılması olduğunu, toplumsal refah artışının, istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi içerdiğini bildirdi.

Bunların ön koşulunun da makroekonomik istikrar olduğunu ifade eden Elvan, TCMB'nin temel amacının "fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek" olduğuna dikkati çekti. Elvan, bu amaç doğrultusunda, fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ve araçları belirleme ve uygulama görevinin TCMB'ye ait olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz, fiyat istikrarı, ekonomide öngörülebilirliği artırarak sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışına katkıda bulunmaktadır. Bu, hem ülkemizdeki hem de uluslararası deneyimlerin gösterdiği, genel kabul gören bir durumdur. TCMB, 19 Kasım'da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti."

Elvan, TCMB'nin parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı çalışmasının, diğer bir ifadeyle para politikası duruşunun finansal piyasalara ne ölçüde yansıdığının, TCMB'nin fiyat istikrarı amacına ulaşabilmesi açısından kritik önem arz ettiğini vurguladı. Bu nedenle, kredi ve mevduat piyasalarının rekabetçi bir yapıda işlemesi ve aracılık maliyetlerinin gözetilmesinin önemli bir husus olduğunu belirten Elvan, şunları ifade etti:

"Bu çerçevede, aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz. Sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanması önemli bir ön koşuldur. Bu kapsamda, atılmakta olan para politikası adımlarını tamamlayıcı şekilde maliye politikaları, finansal sektör politikaları ve kamu finansmanına yönelik politikalarımızı makroekonomik istikrarı sürekli destekleyecek ve fiyat istikrarını kalıcı bir biçimde sağlayacak şekilde oluşturacağız. Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız."

Elvan, fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleriyle uyumlu olarak belirlenmesinin, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacağını, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yakın iş birliği içinde olacaklarını bildirdi.