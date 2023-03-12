Bakan Ersoy, Malatya’da incelemelerde bulundu

Bakan Ersoy, kent merkezinde konteyner kent yapılacak alanlarda yürütülen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ersoy, daha sonra AFAD’ın Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesindeki 180 bin metrekarelik alanda başlattığı konteyner kenti ziyaret etti.

DEPREMZEDELERİN SORUNLARINI DİNLEDİ

Burada depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Ersoy, çocuklarla yakından ilgilendi. Vatandaşlara “geçmiş olsun” dileklerini ileten Ersoy, depremzedelerin sorun ve talepleri dinledi.

Sosyal medya hesabından ziyaretlerine ilişkin fotoğrafları paylaşan Bakan Ersoy, “Malatya’nın Battalgazi ilçesi Teknopark’ta kurulan konteyner kentte kalan depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Her an yanlarında olduğumuz depremzedelerin ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek acılarını en aza indirebilmek üzere tüm gücümüzle çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. (AA)