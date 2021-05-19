Bakan Ersoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı:

ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kutladı.

Bakan Ersoy, Twitter'dan, "Gençlerimiz daimi gururumuz ve asla sarsılmayan gelecek umudumuzdur. Aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." mesajını paylaştı.

Paylaşımda, Milli Mücadele dönemi ile Türk büyüklerinin resim ve görüntülerinin bulunduğu video da yer aldı.