Bakan Ersoy’dan Galata Kulesi ve İmamoğlu açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Galata Kulesi’nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınması ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

“DOĞRU BULMUYORUM”

Galata Kulesi’nin işletmesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınması ile ilgili soruya Bakan Ersoy “Söz konusu İstanbul olduğunda siyasi bakış açısıyla İstanbul adına bir karar almayı ben doğru bulmuyorum. Siyasi bakış açısıyla ‘Karşıyız’ demek veya ‘Hukuki yollara başvurup haklarımızı koruyacağız’ demek İstanbul açısından doğru bir uygulama değil” diye cevap verdi.

“BAŞKANLA SIKINTIMIZ YOK”

Bakan Ersoy sözlerini şöyle bitirdi:

* Bizim başkanla herhangi bir iletişim sıkıntımız yok. Kendisi istediği zaman arayabiliyor. Her seferinde de kendisine en kısa sürede dönüyorum. İsteyen belediye başkanları da turizm bölgesinde olsun, diğer bölgelerde olsun benden çok rahat randevu alabiliyorlar.

* Buna CHP ve Büyükşehir belediyeleri de dahil. Defalarca görüştüm. Sayın Ekrem İmamoğlu da ne zaman isterse benden randevu alabilir. Her türlü desteği ve fikri de vermeye hazırım. Ama basın üzerinden konuşmayı doğru bulmuyorum.

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