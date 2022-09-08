Bakan Ersoy’dan itiraf gibi açıklama…

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ülke genelinde aktif olan sinema sayısının 396 olduğunu açıkladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülkemizde sinema endüstrisinin geliştirilmesine yönelik destekler ile sinema ve tiyatro salonlarına ilişkin sayısal verilerin açıklanması istemiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:

*2020 yılı ve 2021 yılının ilk 11 aylık sürecinde, Türk sinemasının dünyada tanınan bir marka haline gelmesi ve sinema endüstrisinin gelişimi için verilen destekler ne kadardır?

*Bu desteklerin verildiği proje sayısı kaçtır? 2020 yılı ve 2021 yılının ilk 11 aylık sürecinde, kapanan sinema stüdyosu ve sinema salonu sayısı kaçtır?

*Ülkemizde var olan ve aktif kullanılan sinema ve tiyatro sayısı kaçtır?

608 ÖZEL TİYATRO SAHNEMİZ VAR AMA SADECE 105’İ AKTİF



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2021 yılı itibariyle 608 kayıtlı özel tiyatro bulunduğunu, bunlardan aktif olan tiyatro sahnesi sayısının ise 105 olduğunu kaydetti.

159 SİNEMA SALONUNA 15 MİLYON 900 BİN LİRALIK YERLİ FİLM GÖSTERİMİ DESTEĞİ

“Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında yapılan desteklemelerle ilgili açıklamada bulunan Bakan Ersoy, “ Animasyon Film Yapım, Belgesel Film Yapım, Çekim Sonrası, Dağıtım ve Tanıtım, Kısa Film Yapım, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Ortak Yapım, Proje Geliştirme, Senaryo ve Diyalog Yazım, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım ve Yerli Film Gösterim Desteği türlerinde toplam 431 projeye 95.978.000 TL destek sağlanmıştır. Ayrıca, corona virüs salgınının etkisini sürdürdüğü 2021 yılında başvuru yapılan tüm illerdeki 159 sinema salonuna “Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında 15.900.000 TL destek sağlanmıştır” dedi.

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLERE 54 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ

2020 ve 2021 yıllarında sinema alanındaki 183 kültürel, sanatsal etkinliğe ve meslek birliklerine ise 56.042.000 TL destek sağlandığını açıklayan Bakan Ersoy, böylece, corona virüs salgının etkisini sürdürdüğü 2020-2021 yıllarında sinema sektörüne toplamda 167.920.000 TL destek verildiğini belirtti.

Salgının ülkemizde de baş göstermesi sonrasında İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 16.03.2020 tarihi itibarıyla durdurulup 01.07.2020 tarihinde başlatıldığını, 20.11.2020 tarihinde yine durdurulup 1 Temmuz 2021’de başlatıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, “ Faaliyetlere ilk başlama tarihi olan 1 Temmuz 2020 itibarıyla 265 sinema, ikinci başlama tarihi olan 1 Temmuz 2021 itibarıyla 333 sinema hizmet vermeye başlamıştır. 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla ise 396 sinema faaliyetine aktif olarak devam etmektedir” diye konuştu.

23 İLDE 54 TİYATRO SAHNESİ

Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde, 23 ilde kullanılabilir düzeyde 54 tiyatro sahnesi bulunduğunu da sözlerine ekledi. Önerge sahibi Gürer ise tiyatro ve sinema salonları ile ilgili rakamların iç açıcı olmadığını belirtti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde sadece 23 ilde tiyatro sahnesinin bulunuyor olmasının düşündürücü olduğuna dikkat çeken Gürer, “Özel tiyatro sahnelerinin ise sadece yüzde 20’ye yakını aktif durumda. 600’den fazla özel tiyatro sahnesinden 105’i faal. Bu ülkemizde tiyatronun geldiği nokta için önemli ve düşündürücü ” dedi.

Gürer, ilkokullardan başlayarak tiyatronun çocuklarımıza ve gençlerimize sevdirilmesi, onların ilgilerinin tiyatroya yönelmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması gerektiğini de belirtti. Okullarda tiyatro, sinema ve sanatsal etkinlikler giderek daraldığını, bir dönem kamu fabrikalarının dahi tiyatro ve sinema salonu olduğunu anımsatan Gürer, tiyatro ve sinema ile ilgili salon, etkinlik ve desteklerin artırılmasının kültürel gelişmişliğimize katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.