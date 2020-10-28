Bakan Karaismailoğlu Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Novaliç ile bir araya geldi

ANKARA (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi dertleri gibi çözmeye gayret ettiklerini belirterek, "Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'e her türlü desteği tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Karaismailoğlu, Bosna Hersek Federasyonu Başbakanı Fadil Novaliç, Haberleşme ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Nedzad Brankoviç, Ankara Büyükelçisi Adis Alagiç'i makamında ağırladı.

Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Bosna Hersek'in karşılaştığı tüm sorunları adeta kendi dertleri gibi çözmeye gayret ettiklerini kaydederek, "Bunun için gerek ikili gerek çok taraflı platformlarda Bosna Hersek'e her türlü desteği tüm kurum ve kuruluşlarımızla sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

– "Ulaştırma alanında atılabilecek adımları gözden geçirdik"

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği, "Bosna Hersek adeta Balkanlar'ın mozaiği" ifadesine atıfta bulunarak, tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı olunan Bosna Hersek ile ilişkilerin her zaman önem arz ettiğine dikkati çekti.

Siyasi, kültürel ve ekonomik temasların yanı sıra ulaştırma alanındaki ilişkileri daha da geliştirmek için Bosna Hersek ile her zaman dayanışma içinde olacaklarını bildiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün bu nadide ilişkilerin daha da ileriye götürülmesi amacıyla ulaştırma alanında atılabilecek adımları gözden geçirdik. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakından ilgilendiği Saraybosna-Belgrad Otoyolu projesindeki son gelişmeleri ele aldık."

Öte yandan, Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybeden Bosnalılara Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele edenlere şifa diledi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki kara ve demir yolu taşımacılığına ilişkin konular ele alındı.