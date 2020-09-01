Bakan Karaismailoğlu: “Derelerden etkilenmeyecek projeler yapılacak”

GİRESUN (AA) – Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Giresun'daki sele ilişkin, "Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarımızın projelerini bir an önce tamamlıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Esnaf ve vatandaşların da sorunu dinleyen Karaismailoğlu, bazı iş yerlerini ziyaret ederek, esnafla bir araya geldi.

Bakan Karaismailoğlu, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, üzerinden bir hafta geçen afetin izlerini silmek için canla başla çalıştıklarını ve belli bir seviyeye ulaştıklarını söyledi.

En kısa zamanda afetin izlerini tamamen ortadan kaldıracaklarını belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Malum 316 kilometrelik yol ağımız üzerinde hasarlar oluşmuştu. Bunların bir kısmını giderdik, bir kısmında da zaman alacak işler var. Yıkılan ve hasar gören köprülerimiz üzerinde onarımlar başladı. Yeni köprü imalatlarımızın projeleri tamamlandı. Şimdi yeni imalatlara başlıyoruz. En kısa zamanda bu afetin izlerini ortadan kaldıracak, kalıcı projelerimizi yapıp, afetlerden etkilenmeyecek projelerimizi hazırlayacağız."

Dereli-Şebinkarahisar arasındaki Eğribel Tüneli'nde de incelemelerde bulunduklarını hatırlatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgeyi çok yakından ilgilendiren Giresun-Dereli-Şebinkarahisar yol aksı üzerinde bulunan Eğribel bölgesindeki 5 bin 900 metrelik uzunluğu ile ülkemizin en önemli tünellerinden birisi olan Eğribel Tüneli'nde incelemelerde bulunduk. Tünelin kaba imalatları bitti, tünel inşaatları tamamlandı. Şimdi beton kaplamaları, elektromekanik sistemleri inşaatları başladı. İnşallah Eğribel Tüneli'ni de 2021 yıl sonunu bulmadan faaliyete geçireceğiz. Eğribel Tüneli bittiğinde 6 kilometre yol kısalıyor. Zamandan da 30 dakika tasarruf sağlıyoruz. Bölgenin ticaretine, istihdamına, turizmine önemli katkı sağlayacak projemiz, bölgenin de sabırsızlıkla beklediği bir yatırım."

Karaismailoğlu, Giresun Limanı'nda da incelemelerde bulunduklarını aktararak, "Giresun'da Balıkçı Barınağı Projesi'ni de dün Cumhurbaşkanımız onayladı. En kısa zamanda inşallah onun da imalatına başlayacağız. Şu an ihale, bütçe ve yatırım süreci tamamlanıyor." diye konuştu.

– "Bölge daha güzel günlere kavuşacak"

Bölgede bir süre daha bulunacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Hummalı bir çalışma var. Zaten belli bir seviyeye geldi. Afetin izleri ortadan belli bir seviyede kalktı. Hayat normale dönmeye başlıyor. Dükkanların içindeki temizlikler devam ediyor, bir kısmının temizliği tamamlandı. Dış cepheleri ve tadilatlarıyla ilgili çalışmalar var. Yaptığımız çalışmalar ile bölge afetin izlerini unutup, daha güzel günlere en kısa zamanda ulaşacak. Biz onların koordinesi için buradayız. Arkadaşlarımız yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Biz de onlara güç, kuvvet veriyoruz. İnşallah el birliğiyle artık bu afetin üzerinden geleceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kenti ziyaret etmesinin hem kendilerine hem de bölge insanına büyük ölçüde moral verdiğini vurgulayan Karaismailoğlu, "Yeni güzergah ve yeni projelerle derelerden etkilenmeyecek yatırımları vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yatırımlarımızın projelerini bir an önce tamamlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda onların da imalatlarına başlayacağız. Bölge daha güzel günlere kavuşacak." dedi.