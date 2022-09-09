Bakan Karaismailoğlu’ndan metrobüs kazası açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Avcılar’da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu. İnşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalesef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul’da olduğunun habercisiydi bu kazalar. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sancaktepe’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile buluştu. Bakan Karaismailoğlu programda konuşma yaptı.

“TRAFİK KAZALARINI YÜZDE 80 ORANINDA AZALTTIK”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Trafik kazalarını yüzde 80 oranında azalttık. Bu yapılmış olan bölünmüş yollar sayesinde her yıl tam 9 bin 500 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz. Son 20 yıl içerisinde bakanlık olarak 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türk Lirası olarak da söylersek 1 trilyon 600 milyar liralık yatırım yaptık. İstanbul-İzmir otoyolu, 8 saat 30 dakika süren yolculuk bugün 3 saat 30 dakikaya düştü. Kısalan yollar sayesinde 1 milyar litre tasarruf sağlıyoruz her yıl” dedi.

“LİYAKATSİZ KADROLAR İŞ BAŞINA GELDİKTEN SONRA BU TÜR KAZALAR YAŞAMAYA BAŞLADIK”

Bakan Karaismailoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Yerel yönetimlerin en önemli görevi, kaliteli,güvenli, ekonomik toplu taşıma sistemi kurmaktır. İstanbul’un önemli akslarından, ana damarlarından biri de metrobüs hattı. Biraz önce Avcılar’da 4 metrobüsün karıştığı bir kaza oldu.

* Yaralananlara acil şifalar diliyorum inşallah böyle bir kaza tekerrür etmez ama maalasef bu kaza daha önce, günlerdir izlediğimiz bazı şeylerin İstanbul’da olduğunun habercisiydi bu kazalar.

* Yönetimdekiler akıllarını başlarına alırlar, eksikler belli yapılmayanlar da belli. Liyakatsız kadrolar iş başına geldikten sonra bu tür kazalar yaşamaya başladık.” DHA

İlginizi Çekebilir Avcılar’da metrobüsler çarpıştı: 85 yaralı