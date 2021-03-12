Bakan Kasapoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanlığı ziyaretinde konuştu:

ORDU (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençler bizim en büyük umudumuz, ümidimiz. Gençlerimizi yarınlara güçlü hazırlama adına her türlü imkanı daha da fazla bir şekilde seferber etmeye devam edeceğiz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin'i ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Daha sonra parti binasında partililere hitap eden Kasapoğlu, Ordu'nun gençlerinin, kadınlarının ve tüm teşkilatın bu kutlu yürüyüşlerinde her zamanki gibi çok güçlü misyonu ifa ettiğini söyledi.

Ordu’nun, bu ak ve hak davanın arkasındaki dimdik duruşunun, yarınlara olan yürüyüşleri açısından çok ama çok mühim, değerli ve anlamlı olduğunu belirten Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Biz de ülkemizin dört bir yanında, tüm vilayetlerimizde olduğu gibi Ordu’muzun da ilçeleriyle, köyleriyle, merkeziyle her daim en güçlü şekilde yanında olmaya devam edeceğiz. Hamdolsun 19 yıllık AK Parti iktidarında Ordu’nun, tıpkı Türkiye'nin diğer vilayetleri olduğu gibi sanayisiyle, ekonomisiyle, altyapısıyla, sağlığıyla ve eğitimiyle olduğu gibi sporu ve gençliği ile ciddi bir devrimi gerçekleştirdik. Ama bizim felsefemizde durmak yok, yola devam."

Kasapoğlu, "İki günü eşit olan ziyandadır, anlayışımız bu. Gençler bizim en büyük umudumuz, ümidimiz. Sadece yarınlarımız değil, bugünlerimiz de gençler için çok anlamlı. Gençlerimizi yarınlara güçlü hazırlama adına her türlü imkanı daha da fazla bir şekilde seferber etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Az önce çok bereketli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve bir karar aldıklarını anlatan Kasapoğlu, "Gençler bizim için her şeyden mühim, Ordu'nun hiçbir ilçesi gençlik merkezsiz kalmayacak' dedik. Ordu'da 3 olan gençlik merkezi sayımızı inşallah en kısa sürede, temel hedefimiz bir yıl içerisinde tüm ilçelerimizde gençlik merkezlerimizi tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu.

Kadınlara seslenen Kasapoğlu, "Kadınlarımız bizim başımızın tacı, onun için kadın odaklı spor diyoruz. AK Parti'nin en anlamlı misyonunu ifade eden kadın kollarımız, kadınlarımızla olan geleceğe yürüyüşümüz çok farklı. Başta kadınlarımızın dolu dolu kullanacağı spor salonlarını, özellikle inşallah Ordu'muzda spor salonu olmayan ilçemiz de bir yıl içerisinde kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

– "Hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız"

Hedeflerinin 2023 olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni hedefimiz 2023, 2053 ve 2071. Biz, hep birlikte uzun bir maratonun koşucularıyız. Bunun için inancımız var, heyecanımız var, azmimiz var ve bir ve beraber olacağız. Allah’ın izniyle hiçbir fitneyi aramıza sokmadan, birliğimizden, beraberliğimizden ve kardeşliğimizden taviz vermeden bu hedeflerimizi de inşallah bir bir gerçekleştireceğiz. Biz, öyle bir ecdadın torunlarıyız ki, merhametiyle, adaletiyle ve üretkenliğiyle tüm dünyaya mührü vurmuş bir ecdadın torunlarıyız ve inşallah bu kutlu emaneti de yine bu güzel gençlerimize daha yukarılarda teslim edeceğiz."

Kasapoğlu, AK Parti'nin, yine kardeşlik ruhuyla kongrelerini illerde gerçekleştirdiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Ordu kongremiz, kadın kolları kongremiz, gençlik kolları kongremiz gerçekleşti. Yönetimlerimiz kısmen yenilendi. Ben bu vesileyle tüm teşkilatımızı gönülden tebrik ediyorum, başarı diliyorum ve inşallah 2023'te Ordu'nun o güçlü sesini sadece Türkiye'ye değil, dünyaya sandıklardan gümbür gümbür haykıracağımızı ifade etmek istiyorum. İnşallah Ordu'yu gençleriyle her alanda, bilimde sanatta kültürde sporda iddiasını en güçlü şekilde ispat etmiş gençleriyle yarınlarda, sadece Türkiye'de değil, her branşta Avrupa şampiyonlarıyla, Olimpiyat şampiyonlarıyla, dünya şampiyonlarıyla, yeni yıldızlarla tüm dünyaya haykıracağız."

Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret eden Kasapoğlu, ardından Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen İl Değerlendirme Toplantısına da katıldı.

Kent merkezindeki esnafla da bir araya gelen Kasapoğlu, sohbet ederek gençlere kitap hediye etti.