Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'i tebrik etti:

İSTANBUL (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Anadolu Efes'in İspanyol ekibi Real Madrid ile oynadığı ve 88-83 kazandığı play-off çeyrek final serisi son maçını Sinan Erdem Salonu'nda takip etti.

Maçın ardından Anadolu Efes'in soyunma odasını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, daha sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sporda elde edilen başarıların kendilerini çok mutlu ettiğini aktaran Kasapoğlu, "Her branşta gelen başarılar bizi mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Sporcularımızla, takımlarımızla gurur duyuyoruz. Bizi bu gururu ve sevinci yaşatan sporcularımızı, takımlarımızı tebrik ediyorum. Avrupa Ligi üst düzey bir organizasyon. Takımlarımızın bu alandaki başarısı çok mühim. Hem Fenerbahçe hem Anadolu Efes bu süreci başarı ile götüren takımlarımız. Bugün Anadolu Efes, Dörtlü Final'e adını yazdırdı. Tebrik ediyorum." diye konuştu,

Basketbola çok önem verdiklerini anlatan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda da üç tane ikinciliğimiz var. Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile bir şampiyonluğumuz var. İnanıyorum ki ikinci şampiyonluğumuzu da inşallah Anadolu Efes ile alacağız. Tabi basketbol her branş olduğu gibi önem verdiğimiz bir branş. Cumhuriyet tarihinin en önemli basketbol seferberliğini başlattık, 10 bin pota projesiyle. Gençlerimizin ilgisi var. Bu ülkenin gençlerini, bu toprakların değerli evlatlarını yarınlara kazandırma adına tüm branşlarda olduğu gibi basketbolda da yürüyüşümüz, inancımız, heyecanımız devam edecek. Basketbolda sporcularımız, takımlarımız bizi gururlandırmaya devam edecek. Anadolu Efes, sporcularımıza, Ergin hocamıza başarı diliyorum. Güzel tabloda emeği olan herkesi gönülden kutluyorum."