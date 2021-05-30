Bakan Kasapoğlu dünya rekortmeni serbest dalış sporcusu Fatma Uruk’u kabul etti

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dünya rekortmeni milli serbest dalış sporcusu Fatma Uruk ile bir araya geldi.

Bakanlık Merkez Binadaki görüşmede serbest dalışa başlama sürecine ilişkin Kasapoğlu’na bilgiler veren milli sporcu Uruk, geçen yıl serbest dalışta dünya rekoru kırmak için Meksika'nın Valladolid kentine gittiğini, koronavirüs salgını nedeniyle dalış yapacakları yerlere ulaşma imkanları olmadığı için yaklaşık 1 ay bu ülkede beklediğini aktardı.

Meksika'da mahsur kaldığı süreçte bakan Kasapoğlu’nun "Pandeminin Türk sporuna irtifa kaybettireceğine inanmıyorum." açıklamasını gördüğünü kaydeden Fatma Uruk, "Size durumumu anlatan bir mesaj yazdıktan sonra benimle iletişime geçtiniz ve her zaman yanımda oldunuz. Süreç boyunca verdiğiniz bütün destekler için teşekkür ederim." dedi.

Milli sporcunun başarılarını yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Kasapoğlu, milli sporcuya rekor denemelerinde başarı diledi.