Bakan Kasapoğlu, Yeni Adana Stadı'nın koltuk renklerini açıkladı

İSTANBUL (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adanaspor ve Adana Demirspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Yeni Adana Stadı'nın koltuk renklerinin turuncu-beyaz ve mavi-lacivert olacağını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Adanalı sporseverlerin mutluluğunun bizim için önemli olduğunu ifade etmiştik. UEFA standartlarındaki 33 bin kişilik Yeni Adana Stadyumu’nun koltuk renkleri, iki güzide kulübümüzün renkleri olan turuncu beyaz ve mavi lacivert olacak. Türk sporuna ve Adana'mıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerine yer verdi.