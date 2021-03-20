Bakan Kasapoğlu'ndan Bülent Yavuz için taziye mesajı

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Bülent Yavuz'un vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, Merkez Hakem Kurulu eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakemimiz Bülent Yavuz'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk futboluna önemli katkılarda bulunan Bülent Yavuz'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, hakem ve spor camiasına başsağlığı diliyorum."