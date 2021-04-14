Bakan Kasapoğlu'ndan Can Üner için taziye mesajı

İSTANBUL (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden Türk tenisinin önemli isimlerinden antrenör Can Üner için taziyede bulundu.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı taziye mesajında, "Türk tenis tarihine büyük başarılar kazandıran antrenörümüz Can Üner'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Tenis camiamıza vermiş olduğu hizmetlerle büyük katkı sağlayan Can Üner'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tenis camiasına başsağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.