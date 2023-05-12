Bakan Kasapoğlu’ndan Hatayspor’a destek

6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından Süper Lig’den çekilen Atakaş Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel ile bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatayspor’a tam destek verdi.

İzmir’de gerçekleşen görüşmenin ardından bir açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, ülke olarak art arda büyük deprem felaketleri yaşadığımıza dikkat çekti. Yaşanan bu felaketin yaralarını sarma noktasında sporun önemli bir misyonu olduğunu dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

‘’Bu noktada Hatayspor da çok önemli bir misyon taşıyor. Bugün hem başkanımla, hem Volkan hocamla süreci değerlendirdik. Hem tesis noktasında hem de antrenman noktasında ve Hatayspor’un yaraları güçlü sarma çerçevesinde desteklerimizi büyüterek devam edeceğiz. Bu süreçte Hatayspor’un kulüp olarak tüm altyapıyı kullanması yönünde Mersin’deki bakanlık tesislerimizi, stadyum başta olmak üzere, kamp merkezleri ve antrenman tesislerini onların hizmetine sunuyoruz. Yeni antrenman alanlarını da inşa ederek hızlıca onların hizmetine sunacağız. Ben inanıyorum ki; bu süreçte Mersin’deki bu tesis altyapısı bakanlığımızın da desteğiyle Hatayspor için önemli bir açılım olacak.’’

Bakan Kasapoğlu, Teknik Direktör Demirel ve Başkanvekili Toksöz’e, gösterdikleri çabadan dolayı teşekkür ederken, bakanlık olarak tüm imkanları seferber ederek, Hatayspor ve deprem bölgesindeki diğer tüm takımların yanında olacaklarını vurguladı.

Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, daha depremin ilk gününde Bakan Kasapoğlu ile telefonda görüştüklerini ve Bakan Kasapoğlu’nun tüm bu süreçte tüm samimiyetiyle yanlarında olduğunu anlattı. Desteklerinden dolayı Bakan Kasapoğlu’na teşekkür eden Demirel, ‘’Teşekkür etmek az kalıyor, çok saygı duyuyor ve seviyorum kendisini’’ diye konuştu.

Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ise Bakan Kasapoğlu’na teşekkür ederek, ‘’Yaşadığımız felaketin ilk gününden beri bizim yanımızda olan Sayın Bakanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımız bize güç kattı, Hatayspor küllerinden yeniden doğdu, gelecekte bize güzel günler yaşayacağımızı hissettirdi. Hatayspor olarak, Hatay halkı olarak sayın bakanımıza teşekkür ederiz’’ ifadelerini kullandı.