Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'e tebrik

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde serbest stil müsabakalarında elde ettikleri sonuçla Tokyo vizesi alan Osman Göçen (86 kilo) ve Süleyman Karadeniz (97 kilo) için yayımladığı tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası kalifikasyon turnuvasında elde ettikleri sonuç ile Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazanan milli güreşçilerimiz Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2 güreşçimizin bu önemli başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'e turnuvadaki final müsabakasında ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum."​​​​​​​