Bakan Kasapoğlu'ndan Şahinbey Ampute Takımı'na tebrik

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Şahinbey Ampute Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi finalinde Polonya'dan Legia Varşova'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek kupayı müzesine götüren temsilcimiz Şahinbey Ampute Takımı'nı kutlarım. Başarıda emeği geçen oyunculara, teknik kadroya ve böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapan Gaziantep'e şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."