Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon Lille'de forma giyen milli futbolculara tebrik mesajı

ANKARA (AA) – Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) şampiyonluğa ulaşan Lille takımında forma giyen milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'i tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yayımladığı tebrik mesajında, Lille'de forma giyen 3 milli futbolcunun fotoğrafını paylaşarak, "Bizi Lille'in şampiyonluğu için heyecanlandıran 'BizimÇocuklar'a helal olsun. Tebrikler." ifadelerini kullandı.
Ligin son haftasında Burak Yılmaz'ın da gol attığı maçta Angers takımını deplasmanda 2-1 mağlup eden Lille, 10 yıl aranın ardından tarihinin dördüncü şampiyonluğuna ulaşmıştı.