Bakan Koca 9 Ocak corona tablosunu paylaştı! İşte vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 9 Ocak 2022 Pazar gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 173 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar” dedi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Ocak verilerine göre, 384 bin 49 test yapıldı.

Son 24 saatte, 61 bin 727 yeni vaka tespit edildi. Bugün 35 bin 163 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 173 kişi hayatını kaybetti.

İSTANBUL UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,”Omicron kaynaklı vakaların artış merkezinde İstanbul var. Son üç hafta içinde, Türkiye genelinde hastaneye yatışlarda %6,2 artış oldu. Yoğun bakım ve entübasyonda belirgin düzeyde artış yok. Kayıplarımızın büyük kısmı, 60 yaş üzerindekilerle kronik hastalığı olanlar” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA’DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 8 Ocak verilerine göre, dün 418 bin 264 test yapılmıştı. Dün, 66 bin 237 vaka tespit edilirken, 141 kişi hayatını kaybetmiş ve 34 bin 592 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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