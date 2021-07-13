Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı yayılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de tespit edilen Delta varyantının sayısının arttığını söyledi. Koca, dün kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Delta sayıları giderek artıyor” derken, şu ana kadar 36 ilde 750 vakada Delta varyantı tespit edildiğini ifade etti.

DELTA VARYANTI BİR HAFTADA 3 KAT ARTTI

Geçen hafta tespit edilebilen Delta varyant sayısı 284 olmuştu. Delta varyantının yakın zamanda dünya genelinde baskın corona virüsü varyantı haline geleceği tahmin ediliyor. Ayrıca Delta varyantı diğer corona virüsü varyantlarına göre daha bulaşıcı olarak nitelendiriliyor.

Türkiye’de tespit edilen Delta Plus varyantı sayısı ise değişmeyerek üç olarak kaldı. Son bir haftada yeni corona virüsü vaka sayılarının düşüş beklentilerine karşılık artış kaydettiğine dikkat çeken Koca, bu artışın aşılama oranının düşük kaldığı yerlerde kendisini gösterdiği belirtti.

VAKALAR DİP SEVİYEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Temmuz ayının ilk haftasında günde 4 bin 500’ün altına inen yeni vaka sayısı geçen haftanın sonunda tekrar hükümetin 5,000 olarak belirlediği eşiğin üzerine çıktı. Vaka sayısı her ne kadar karşılaştırılabilir verilerin yayımlanmaya başladığı Kasım ayından bu yana en düşük seviyelere yakın seyretse de, dip seviyelerden yükselişe geçildiğine işaret etti.

MOBİL AŞI EKİPLERİ DEVREYE GİRECEK

Aşılamanın düşük olduğu yerlerde mobil aşılama ekiplerinin devreye alınarak oranların yükseltileceğini ifade eden Koca, “Doğu ve güneydoğuda oranların düşük olduğunu görüyorsunuz ama giderek oralarda da artışın olduğunu görüyoruz. Bizim vatandaşın ayağına gidip daha mobil yoğun ekiplerle devrede olmamız gerekiyor” dedi.

Koca hareketliliğin artacağı 19 Temmuz’da başlayacak bayram tatili haftasına kadar 18 yaş üstü nüfusun en az %70’ini aşılama hedefini koruduklarını belirtti. Şu anda %61.2 seviyesinde olan aşılama oranının hedef seviyeye yükselmesi için günde 500,000’in üzerinde ilk doz aşının yapılması gerekiyor. Ancak günlük ilk doz aşılama sayısı geçen haftadan bu yana bu seviyenin altında yer alıyor.

AŞI ZORUNLU OLACAK MI?

Aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, teşvik için çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Şu an gündemimizde zorunlu olarak kamu olarak bir zorunluluğu gündemimize almak istemiyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna etme yöntemini kullanmak istiyoruz. Gerektiğinde ayağına gitme dahil olmak üzere her yöntemi denemek istiyoruz.

AŞIO SALGINI DURDURUR MU?

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ın ‘Bugüne kadar aşı hiçbir salgını bitirmemiştir’ açıklamalarına ilişkin konuşan Koca, ”Toplumsal bağışıklık yüzde 70, hatta 80 oranında olduğunda sağlandığında salgın biter veya azalır. En azından normal hayata döner” diye konuştu.

SİNOVAK AŞILARININ BİR SERİSİ NEDEN DURDURULDU?

CoronaVac aşısının bir serisinin uygulanmasının durdurulmasına ilişkin açıklama yapan Koca, 450 adet aşının flakon ve kutu ambalajları üzerinde yer alan tarihlerde uyumsuzluk olduğunu, ambalaj üzerinde 2 günlük fark olması dışında bir hataya rastlanmadığını, aşıların kullanımına devam edildiğini bildirdi. Koca, yapılan analizlerde güvenlikle ilgili bir sorun olmadığını da sözlerine ekledi.

SPUTNİK V AŞISINDA SON DURUM

Sputnik V ile ilgili son durum ve ne zaman kullanılacağı konusunda ise Bakan Koca, “Çok uzun sürmez Sputnik ile ilgili, devamının gelmesini de bekliyoruz, gelecek. Özellikle bu ay bekliyoruz bayramdan sonra. Ne kadar geleceği net değil” dedi.

(REUTERS-İHA)

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