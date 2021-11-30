Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok artan 10 il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 13-19 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 13-19 Kasım tarihleri arasındaki ‘İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı’ haritasını paylaştı. Haritaya göre; İstanbul’da 100 bin kişide görülen vaka oranı 277,88, Ankara’da 197,20, İzmir’de 70,02 oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI OLAN 10 İL

Vaka artışı en fazla olan 10 il ise; Tunceli, Adana, Gümüşhane, Mersin, Sinop, Hatay, Burdur, Kilis, Giresun, Mardin.