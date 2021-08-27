Bakan Koca açıkladı: Kalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Covid-19 Risk Haritası’nda kırmızı il kalmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Kayseri’nin Kovid-19 aşılanma oranının yüzde 75’in üzerine çıktığını ve mavi kategoriye geçtiğini, Ağrı’nın da risk rengini sarıya çevirdiğini belirtti.

Bakan Koca, ‘son dakika mesajı’ vurgusu ile, “Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel” ifadesini kullandı. Bakan Koca ayrıca, kırmızıdan turuncu kategoriye geçen Şanlıurfalılara da teşekkür etti.

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