Bakan Koca, Bakan Kurum’un son durumu açıkladı

Yazan:
Alaturka Online
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

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Bakan Koca, Bakan Kurum’un son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Covid-19 testi pozitif çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, çok kıymetli arkadaşım Murat Kurum’a bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Şu an sağlık durumu iyi. Omicron varyantıyla daha kolay yayılan bu hastalığı kısa sürede ve hafif geçireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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