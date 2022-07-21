Bakan Koca Bolu’daki son durumu açıkladı: Hasta sayısı 98’e çıktı

Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısını 98’e ulaştığını açıklayan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisinin devam ettiğini belirti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştığını açıkladı.

“CAN KAYBI YOK”

Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bolu Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı.”

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