Bakan Koca: Bugün sayı 9’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü aşılaması haritasındaki mavi il sayısının, bugün Burdur ile 9’a çıktığını duyurdu.

Türkiye’de corona virüsü salgınına karşı aşılama çalışmaları sürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşısını olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 69,74 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 85,90 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 107 milyon 380 bin 295’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 77,4 ile Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Kırklareli’ni Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 43,6 ile Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Bingöl ve Şırnak takip etti.

MAVİ İL SAYISI 9’A YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da aşılamadaki yeni gelişmeyi duyurdu. Koca, “Haritamız, toplum bağışıklığı hedefi için yeniden şekillenmeye devam ediyor. Mavi il sayımız bugün Burdur’la dokuza çıktı. Hepimizin lehine sonuçlar için, sıradaki 72 il, yarışalım” ifadelerini kullandı.

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